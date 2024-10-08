TMZ: рэпер Канье Уэст решил развестись с Бьянкой Цензори

Американский рэпер Канье Уэст и его жена — австралийский архитектор и дизайнер Бьянка Цензори — решили поставить точку в отношениях после почти двух лет брака, говорят инсайдеры. Семья девушки не одобряла выбор дочери, а друзья считали, что рядом с музыкантом она лишилась собственного мнения и утратила свободу воли. Как развивался роман пары и на какие жертвы пошла Цензори, чтобы быть женой Уэста — в материале «Ленты.ру».

Слухи о разводе появились во время поездки пары в Токио

Супруги были известны своими эпатажными появлениями на публике, однако в последний раз Уэста и Цензори сняли вместе 20 сентября. Девушка отправилась с избранником за покупками во время поездки в Японию в привычном полуобнаженном образе.

Впоследствии музыкант в течение двух недель исследовал Страну восходящего солнца в одиночестве. Например, в ямайском баре его заметили уже без неизменной спутницы, что породило слухи о проблемах в отношениях.

Фото: Backgrid USA / Legion-Media

Вскоре стало известно, что почти двухлетний брак пары не просто столкнулся с трудностями, а находится на грани краха. По словам источников, знаменитости еще несколько недель назад сообщили близким, что расстались. После подобного решения Цензори отправилась в Австралию, чтобы прийти в себя и провести время с семьей. В свою очередь, Уэст заявил, что планирует переехать в Токио и развестись с женой.

Семья Цензори не одобряла отношения с Уэстом

По слухам, Уэст и Цензори тайно поженились 20 декабря 2022 года в Пало-Альто, Калифорния. Для рэпера этот брак стал вторым — восемь лет он состоял в узаконенных отношениях с бизнесвумен и телезвездой Ким Кардашьян, с которой они воспитывают четверых детей.

Роман Уэста и Цензори тревожил друзей и семью девушки. Анонимный инсайдер рассказал журналистам, что родители новой избранницы исполнителя считали его «вызывающим беспокойство». Родственникам показалось подозрительным, что они поженились слишком быстро после его официального расставания с Кардашьян.

Кроме того, не устраивало близких и то, что в обществе мужа Цензори появлялась на публике в непристойных нарядах, из-за которых паре хотели запретить вход в рестораны.

Терпение отца инфлюэнсерши лопнуло после ее выхода в свет без трусов в Париже. После этого поступка дизайнеру могла грозить тюрьма и штраф в размере 15 тысяч евро (около 1,5 миллиона рублей) согласно закону об эксгибиционизме. Анонимные инсайдеры сообщили, что Лео Цензори, который якобы является основателем мафиозного клана в Австралии, планирует серьезно поговорить с музыкантом и задать ему ряд вопросов.

Отец Бьянки, Лео, хочет как следует посидеть с Канье и спросить его, о чем, черт возьми, он думает, когда выставляет напоказ свою жену, как трофейную пони инсайдер

Приближенные к Цензори источники также признавались, что некогда напористая и активная девушка полностью попала под контроль Уэста. Сначала она стала его верным соратником, работая на бренд рэпера Yeezy. «С ним очень сложно находиться и работать, и Бьянка была одним из самых терпеливых людей, когда-либо имевших с ним дело. Она полностью посвятила себя Йе», — заявил источник.

Вдобавок инсайдеры отметили, что, когда Цензори стала женой музыканта, он запретил ей пользоваться соцсетями и выдвинул список правил, которым она должна была неукоснительно следовать. Так, ей было необходимо носить одобренные им наряды, есть определенные продукты и заниматься спортом. Также девушке запрещалось разговаривать на публике.

Она носит то, что он хочет, ходит туда, куда он хочет, и делает то, что он хочет, потому что у нее действительно нет другого выбора. Она прошла путь от его дизайнера до его жены, что, к сожалению, не является оплачиваемой должностью. Она в ловушке инсайдер

За время отношений с рэп-звездой австралийка отдалилась от близких, однако друзьям удалось связаться с ней. Приятели девушки пытались донести, что она подвергается абьюзу со стороны мужа. «Ее друзья рассказали, что именно они чувствуют, и сказали, что ей нужно, черт возьми, проснуться», — указал инсайдер. Постепенно дизайнер и сама начала замечать, что в браке есть проблемы и возлюбленный ею манипулирует.

Она знает о методах контроля Канье и начинает смотреть на вещи со стороны инсайдер

Причина поспешного брака Уэста и Цензори

Цензори родилась в Австралии в 1995 году, где росла вместе с сестрами Алиссией и Анджелиной в богатом районе Мельбурна. Там же она получила степени бакалавра и магистра по архитектуре в Мельбурнском университете.

После окончания средней школы в 2012 году австралийка вместе с одноклассницей Ирен Папас создала собственный ювелирный бренд Nylons, который оказался довольно успешным. При этом с помощью украшений девушка выразила свою симпатию к Уэсту, которая зародилась задолго до их встречи.

Фото: Rachpoot / Bauer-Griffin / GC Images

В ассортименте Nylons, к примеру, появился аксессуар Gold Digger — хитовый сингл с таким же названием рэпер выпустил вместе с другим музыкантом Джейми Фоксом еще в 2005 году. Позже в линейку добавили и браслет Blue-Ivy, который предположительно назван в честь дочери певицы Бейонсе и рэпера Jay Z — на тот момент лучших друзей самого Уэста.

В 2017 году дизайнер решила переехать в США, где вскоре устроилась в компанию Уэста, со временем получив должность руководителя архитектурного отдела. Сразу после публикации новостей о женитьбе пары, страница Цензори в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), насчитывавшая 16 тысяч подписчиков, была удалена.

В свою очередь, певец выпустил песню Censori Overload, в которой объяснил желание поспешно жениться на новой избраннице. «И в Библии сказано: "Я больше не могу заниматься сексом до свадьбы"», — гласила строчка из трека.

Впрочем, напрямую объясняться с публикой знаменитости не собирались. Ни они, ни их представители никак не комментировали роман пары и также не спешат подтверждать или опровергать информацию о разводе.

