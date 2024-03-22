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18:18, 22 марта 2024Ценности

Отец Бьянки Цензори вызвал Канье Уэста на разговор из-за его поведения

Фото: Spot / Gome / Backgrid USA / Legion-Media

Отец дизайнер Бьянки Цензори вызвал рэпера Канье Уэста на разговор из-за его поведения. Об этом сообщает Daily Mail.

Основатель мафиозного клана Лео Цензори попросил музыканта прилететь на встречу с ним в Австралию после того, как мать Цензори выразила опасение по поводу отношения дочери с мужем. Женщину смутило поведение исполнителя, о чем она рассказала своему супругу.

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«Бьянка не дает этому случится, потому что знает, как на Канье отреагирует ее отец. К тому же Лео не пугает сила и авторитет Уэста. Все знают, что встреча не будет радужной. Никто не ожидает семейных портретов», — высказался анонимный источник в разговоре с журналистами.

Сама пара никак не комментировала подобные слухи.

В феврале отец жены Канье Уэста уже хотел разобраться с ним из-за «голых нарядов» дочери. «Отец Бьянки, Лео, хочет как следует посидеть с Канье и спросить его, о чем, черт возьми, тот думает, когда выставляет напоказ свою жену как трофейную пони», — рассказали инсайдеры.

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      Карина Черных
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