Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:02, 31 октября 2024Россия

Житель Курской области рассказал о попытке ВСУ уничтожить мирное население

RT: 10 августа ВСУ открыли огонь по жилым домам в Курской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В августе бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались уничтожать мирное население Курской области. Об этом рассказал RT житель села Большого Солдатского Сергей.

По его словам, 10 августа украинские военнослужащие открыли огонь по жилым домам. Под обстрел также попали здания администрации, полиции и больницы. Собеседника издания ранило осколками в ногу и живот, один из осколков до сих пор находится в печени. «Это была дальняя авиация. Точно не дрон, потому что разрушения слишком сильные», — заявил он. Мужчина добавил, что взрывной волной его отбросило назад.

Ранее волонтер Мария Скроб рассказала, что ВСУ обстреливали гражданские автомобили и покидавших Курскую область мирных жителей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Украина атаковала топливно-энергетические предприятия в Поволжье

      Орбан раскрыл реакцию Европы на его план по Украине

      Житель Курской области рассказал о попытке ВСУ уничтожить мирное население

      Орбан назвал способного договориться с Россией президента

      Недопущенный до Игр-2024 российский борец выиграл чемпионат мира

      На одном из реакторов Запорожской АЭС обнаружили утечку воды

      В Одессе прогремел взрыв

      Total заявил о застрявших на российских счетах миллиардах долларов

      В Британии назвали способного повлиять на Россию президента США

      Появились новые подробности по иску Мизулиной к Лебедеву и Дудю

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше