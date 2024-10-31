RT: 10 августа ВСУ открыли огонь по жилым домам в Курской области

В августе бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались уничтожать мирное население Курской области. Об этом рассказал RT житель села Большого Солдатского Сергей.

По его словам, 10 августа украинские военнослужащие открыли огонь по жилым домам. Под обстрел также попали здания администрации, полиции и больницы. Собеседника издания ранило осколками в ногу и живот, один из осколков до сих пор находится в печени. «Это была дальняя авиация. Точно не дрон, потому что разрушения слишком сильные», — заявил он. Мужчина добавил, что взрывной волной его отбросило назад.

Ранее волонтер Мария Скроб рассказала, что ВСУ обстреливали гражданские автомобили и покидавших Курскую область мирных жителей.