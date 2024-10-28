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12:45, 28 октября 2024Россия

Волонтер рассказала о военных преступлениях ВСУ в Курской области

NYT: ВСУ расстреливали мирных жителей, которые пытались покинуть Курскую область

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали гражданские автомобили и покидавших Курскую область мирных жителей. Об этом The New York Times (NYT) рассказала волонтер Мария Скроб, которая помогала доставлять тела жертв в морг Коренево.

«Каждый автомобиль, который приближался к этому месту, был обстрелян. Все пытались выбраться, но, как видите, им это не удалось», — рассказала о военных преступлениях украинских войск девушка.

По словам Скроб, ВСУ стреляли в убегающих мирных жителей, об этом же газете рассказали жители соседнего села Куриловка. Всего, отметила волонтер, на месте были обнаружены 15 тел, которые стали неузнаваемыми из-за жары.

ВСУ предпринимали попытки занять Коренево 10 августа, тогда же начались массированные обстрелы села. Жителей предостерегли от попыток пересечь мост через реку Крепна в восточной части села, так как это «равносильно смерти». Тела гражданских впоследствии были обнаружены неподалеку от этого моста.

Ранее жительница Курской области рассказала о ракетных ударах ВСУ по подвалам с людьми. Кроме того, стало известно, что украинские солдаты заходили в дома, занимались мародерством и расправлялись с мирными жителями, а тех, кто не успел уехать, брали в плен.

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      Варвара Кошечкина
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