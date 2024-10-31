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10:38, 31 октября 2024Россия

Жители взорвавшейся российской пятиэтажки рассказали о попытках выбраться из-под завалов

Жители дома в КЧР рассказали, как пытались выбраться из-под завалов после взрыва

Кадр: СУ СК России по КЧР

Жители дома в Карачаево-Черкесской республике (КЧР) рассказали, как пытались выбраться из-под завалов после взрыва в пятиэтажке. Об этом пишет RT.

Со слов очевидцев, жильцы верхних этажей самостоятельно выбирались из квартир через окна по конструкциям. Один из жителей рассказал, что в момент взрыва он спал и не сразу понял, что произошло.

«Взрыв был в кирпичной пристройке к нашему дому на два подъезда. Во дворе пыль стояла, много машин завалило обломками, повыбивало стекла у людей. Смотрю — два верхних этажа разрушено. Соседи все повыбегали кто в чем», — вспомнил россиянин.

О взрыве газа в многоэтажном доме стало известно 31 октября. В сети появились кадры с места событий. В результате происшествия оказались разрушены два этажа здания. По неофициальным данным, пострадали девять человек, троих не удалось спасти. Оперативные службы назвали утечку газа причиной взрыва в доме.

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      Елена Торубарова
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