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13:31, 31 октября 2024Россия

Жителям российского города дали советы по спасению при атаке БПЛА на автомобиль

В мэрии Саратова жителям посоветовали резко тормозить при атаке БПЛА на авто

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В мэрии Саратова жителям посоветовали резко тормозить при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на автомобиль. Другие рекомендации для россиян были опубликованы в Telegram-канале администрации города.

Также саратовцам посоветовали при сбросе боеприпаса отбежать в сторону, лечь на землю, закрыв голову руками, и не подниматься после первого взрыва.

«Если во время атаки вы в автомобиле, остановитесь и покиньте транспортное средство. Спрячьтесь в строении или укрытии. Если дорога пустая, разгонитесь более чем до 135 километров в час — это позволит уйти от атаки. Если беспилотник пикирует, резко затормозите при его приближении», — разъяснили в мэрии.

Тем гражданам, которые во время атаки оказались в здании, администрация рекомендовала отойти от окон и спрятаться в подвале. После атаки предлагается позвонить на номер 112, указав свои данные, время и место ЧП, а также «визуальные особенности БПЛА» и его «примерный курс полета».

В сентябре сообщалось, что власти Подмосковья возьмут на себя расходы по восстановлению жилья пострадавших после атаки беспилотников жителей региона.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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