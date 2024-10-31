Жителям российского города дали советы по спасению при атаке БПЛА на автомобиль

В мэрии Саратова жителям посоветовали резко тормозить при атаке БПЛА на авто

В мэрии Саратова жителям посоветовали резко тормозить при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на автомобиль. Другие рекомендации для россиян были опубликованы в Telegram-канале администрации города.

Также саратовцам посоветовали при сбросе боеприпаса отбежать в сторону, лечь на землю, закрыв голову руками, и не подниматься после первого взрыва.

«Если во время атаки вы в автомобиле, остановитесь и покиньте транспортное средство. Спрячьтесь в строении или укрытии. Если дорога пустая, разгонитесь более чем до 135 километров в час — это позволит уйти от атаки. Если беспилотник пикирует, резко затормозите при его приближении», — разъяснили в мэрии.

Тем гражданам, которые во время атаки оказались в здании, администрация рекомендовала отойти от окон и спрятаться в подвале. После атаки предлагается позвонить на номер 112, указав свои данные, время и место ЧП, а также «визуальные особенности БПЛА» и его «примерный курс полета».

В сентябре сообщалось, что власти Подмосковья возьмут на себя расходы по восстановлению жилья пострадавших после атаки беспилотников жителей региона.