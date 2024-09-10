Пострадавшим от беспилотников жителям Подмосковья пообещали восстановить жилье

Губернатор Воробьев: власти восстановят жилье в Подмосковье после атаки дронов

Власти Подмосковья возьмут на себя расходы по восстановлению жилья пострадавших после атаки беспилотников жителей региона. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил у себя в Telegram-канале.

«Все расходы на восстановление зданий мы берем на себя вместе с Фондом капитального ремонта Подмосковья», — сообщил он в ходе визита в пункт временного размещения в ДК имени Воровского на Высоковольтной улице.

По словам Воробьева, есть ряд поврежденных квартир, «в которые в ближайшее время нельзя будет войти». Для таких семей было предложено несколько вариантов временного размещения: гостиница или съемное жилье, денежная компенсация. Расходы на проживание губернатор пообещал компенсировать.

Он также рассказал, что у одной из жительниц остались коты на десятом этаже поврежденного дома. Животных пообещали забрать, как только станет понятно, что можно безопасно зайти в подъезд, пообещал он.

В результате атаки БПЛА оказалась повреждена многоэтажка на Спортивном проезде Раменского городского округа. Там повреждены 54 из 102 квартир. По данным губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, пострадали три человека, еще одну женщину спасти не удалось. Также пострадал дом на Высоковольтной улице, где загорелись пять балконов, в сами квартиры огонь не перешел.