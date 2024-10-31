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18:23, 31 октября 2024Культура

Звезда сериала «Сплетница» впервые станет отцом

Звезда «Сплетницы» Эд Вествик впервые станет отцом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: IMAGO / Steve Vas / Globallookpress.com

37-летний актер и звезда сериала «Сплетница» Эд Вествик и 32-летняя Эми Джексон ждут ребенка. Соответствующий пост появился на странице артиста в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Пара опубликовала совместные фотографии, на которых видно округлившийся живот супруги актера. Вествик станет отцом впервые, у Джексон есть сын от предыдущих отношений.

В августе стало известно, что звезда сериала «Сплетница» женился. Церемония бракосочетания прошла в Италии.

Вествик сделала предложение Джексон в январе. Для актера это второй брак, ранее он был женат на актрисе Рени Даймонд.

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