Звезда сериала «Сплетница» впервые станет отцом

Звезда «Сплетницы» Эд Вествик впервые станет отцом

37-летний актер и звезда сериала «Сплетница» Эд Вествик и 32-летняя Эми Джексон ждут ребенка. Соответствующий пост появился на странице артиста в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Пара опубликовала совместные фотографии, на которых видно округлившийся живот супруги актера. Вествик станет отцом впервые, у Джексон есть сын от предыдущих отношений.

В августе стало известно, что звезда сериала «Сплетница» женился. Церемония бракосочетания прошла в Италии.

Вествик сделала предложение Джексон в январе. Для актера это второй брак, ранее он был женат на актрисе Рени Даймонд.