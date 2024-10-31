Звезда «Великолепного века» пожалела о съемках в сериале

Актриса Мерьем Узерли заявила, что жалеет о съемках в сериале «Великолепный век»

Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли жалеет о съемках в хитовом сериале. Об этом сообщает 5-tv.ru со ссылкой на кинокритика Илону Егиазарова.

Мерьем признавалась, что ей не удалось построить личную жизнь, а себя она не считает хорошей мамой. «Артист всегда должен отдавать кусочек своей души. Я не идеальная мама, честно признаться, человеку вообще не свойственно быть идеальным. Но я очень и очень стараюсь каждый день», — заявляла актриса.

По словам Егиазаровой, всему виной жесткие условия, царившие на съемках «Великолепного века». Она уверена: именно участие в культовом проекте не позволило Узерли устроить собственную семью.

«Смены длились по 16 часов. Никакой частной жизни, отдыха. Она эмоционально выгорела. Ее психологическое состояние было действительно страшным. Кроме того, у ее избранника Джана Атеша была плохая репутация, о чем ее многие предупреждали», — считает эксперт.

Мурьем воспитывает двух детей. В 2014 году она родила дочь Лару от турецкого бизнесмена Джана Ашета, однако брак распался. В 2021-м у актрисы родился второй ребенок, имя отца она не раскрывает до сих пор.

Ранее стало известно, что другая звезда «Великолепного века» выступит в Государственном Кремлевском дворце с концертом.