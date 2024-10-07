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15:04, 7 октября 2024Культура

Звезда «Великолепного века» выступит в Государственном Кремлевском дворце

Турецкий актер Бурак Озчивит выступит в Государственном Кремлевском дворце

Фото: Business Wire / AP

Турецкий актер Бурак Озчивит, известный по своей роли в сериале «Великолепный век», выступит в Государственном Кремлевском дворце с концертом «Музыка турецких сериалов». Об этом сообщает РИА Новости.

Изначально выступление должно было состояться 10 октября на сцене Live Арены, но теперь шоу перенесли на 10 февраля на новую локацию. Как сообщают организаторы, зрителей ждут любимые композиции из сериалов с участием Озчивита, а также саундтреки из «Постучись в мою дверь», «Зимородок», «Правосудие», «Ветреный» и других известных проектов.

За музыкальное сопровождение будет отвечать симфонический оркестр.

Ранее стало известно, что Озчивит снимется в новой части российской кинофраншизы «Елки».

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      Андрей Шеньшаков
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