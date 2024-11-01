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18:05, 1 ноября 2024Моя страна

94-летний россиянин рискнул полетать на самых высоких качелях в мире и попал на видео

94-летний россиянин-экстремал установил рекорд на аттракционе в Сочи
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

94-летний россиянин-экстремал рискнул полетать на самых высоких качелях в мире и попал на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале SkyPark Sochi.

Рекордную возрастную планку поставил постоянный гость аттракциона в Сочи Борис Графов. Пенсионер заявил, что ему вообще не было страшно. «Это напомнило мне детские эмоции, когда я летал на качелях, будучи ребенком», — добавил он.

Отмечается, что все предыдущие возрастные рекорды в SkyPark также установил Графов.

Ранее в Марий Эл 70 пенсионеров вступили в брак в течение 2024 года. Выяснилось, что всего в регионе связали себя узами брака 70 человек старше 65 лет.

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