94-летний россиянин рискнул полетать на самых высоких качелях в мире и попал на видео

94-летний россиянин-экстремал установил рекорд на аттракционе в Сочи

94-летний россиянин-экстремал рискнул полетать на самых высоких качелях в мире и попал на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале SkyPark Sochi.

Рекордную возрастную планку поставил постоянный гость аттракциона в Сочи Борис Графов. Пенсионер заявил, что ему вообще не было страшно. «Это напомнило мне детские эмоции, когда я летал на качелях, будучи ребенком», — добавил он.

Отмечается, что все предыдущие возрастные рекорды в SkyPark также установил Графов.

Ранее в Марий Эл 70 пенсионеров вступили в брак в течение 2024 года. Выяснилось, что всего в регионе связали себя узами брака 70 человек старше 65 лет.