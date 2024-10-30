В российском регионе 70 пенсионеров вступили в брак в 2024 году

В Марий Эл 70 пенсионеров вступили в брак в течение 2024 года. Об этом сообщает местный портал Mari Media.

Выяснилось, что всего в регионе связали себя узами брака 70 человек старше 65 лет.

Такие данные приводит региональное Министерство внутренней политики.

При этом отмечается, что показатель вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Так, в 2023 году брачующихся в таком возрасте было 66.

Ранее в октябре пенсионеры назвали любимые российские города для путешествий.