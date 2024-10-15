Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:17, 15 октября 2024Моя страна

Пенсионеры назвали любимые российские города для путешествий

«Туту»: Краснодар и Москва названы любимыми городами для поездок у пенсионеров
СюжетПенсионный возраст:

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Аналитики сервиса путешествий «Туту» назвали российские города, в которые предпочитают ездить люди предпенсионного и пенсионного возраста. Результаты исследования попали в распоряжение «Ленты.ру».

Тремя любимыми направлениями у взрослого поколения стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодар. «В топ самых востребованных авианаправлений у пенсионеров вошли такие города, как Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград и Минеральные Воды», — добавили специалисты.

Материалы по теме:
Для миллионов людей по всему миру отдых за границей стал непозволительной роскошью. Что разрушило мировой туризм?
Для миллионов людей по всему миру отдых за границей стал непозволительной роскошью.Что разрушило мировой туризм?
9 января 2023
«Россияне просто озверели» Русским на Бали грозят депортацией и полицейскими рейдами. Чем они разозлили местные власти?
«Россияне просто озверели»Русским на Бали грозят депортацией и полицейскими рейдами. Чем они разозлили местные власти?
18 марта 2023
Тысячи беременных россиянок едут в Аргентину. Почему они хотят рожать именно в Южной Америке?
Тысячи беременных россиянок едут в Аргентину.Почему они хотят рожать именно в Южной Америке?
3 марта 2023

По данным экспертов, 18 процентов от всех купленных пенсионерами авиабилетов составили билеты в Москву, в Сочи — 10 процентов, в Санкт-Петербург — 9 процентов, в Калининград — 4 процента, в Минеральные Воды — 3 процента. Далее по популярности следуют Екатеринбург, Махачкала, Красноярск, Новосибирск и Казань.

Ранее эксперты сервиса путешествий «Туту» предложили россиянам отправиться в семь городов страны, чтобы побороть осеннюю хандру. Так, по мнению аналитиков, поездки в Махачкалу, Астрахань, Элисту, Ростов-на-Дону и Краснодар помогут туристам избавиться от плохого настроения.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска подорвали мосты в Курской области. Как это сорвало планы ВСУ?

      Врач назвала доступный каждому способ снизить риск инфаркта и инсульта

      Трамп указал на неспособность Харрис участвовать в выборах по одной причине

      В Европе заявили о возможности обойтись без российского газа

      Новый наряд возлюбленной Тимати на видео восхитил подписчиков

      Звезду «Реала» Килиана Мбаппе обвинили в изнасиловании. Что об этом известно?

      Операционная система Android впервые появилась в мотоциклах

      Бетербиев обратился к Кадырову после победы над Биволом

      Двое полицейских с сообщниками избили россиянина и забрали его деньги

      Премиальный автобренд столкнулся с риском закрытия завода в Европе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше