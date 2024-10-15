Пенсионеры назвали любимые российские города для путешествий

«Туту»: Краснодар и Москва названы любимыми городами для поездок у пенсионеров

Аналитики сервиса путешествий «Туту» назвали российские города, в которые предпочитают ездить люди предпенсионного и пенсионного возраста. Результаты исследования попали в распоряжение «Ленты.ру».

Тремя любимыми направлениями у взрослого поколения стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодар. «В топ самых востребованных авианаправлений у пенсионеров вошли такие города, как Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград и Минеральные Воды», — добавили специалисты.

По данным экспертов, 18 процентов от всех купленных пенсионерами авиабилетов составили билеты в Москву, в Сочи — 10 процентов, в Санкт-Петербург — 9 процентов, в Калининград — 4 процента, в Минеральные Воды — 3 процента. Далее по популярности следуют Екатеринбург, Махачкала, Красноярск, Новосибирск и Казань.

Ранее эксперты сервиса путешествий «Туту» предложили россиянам отправиться в семь городов страны, чтобы побороть осеннюю хандру. Так, по мнению аналитиков, поездки в Махачкалу, Астрахань, Элисту, Ростов-на-Дону и Краснодар помогут туристам избавиться от плохого настроения.