Артиллерист рассказал о продвижении российских военных в Донбассе

РИА Новости: артиллеристы «Запада» поддерживают пехоту, продвигающуюся в Тернах

Артиллеристы 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» поддерживают пехоту, продвигающуюся в направлении Терн в Донбассе, сообщил РИА Новости командир расчета «Гиацинт-Б» с позывным Манул.

Он уточнил, что пехоте удалось занять окраины города. «Работаем по укреплениям противника, а также ведем контрбатарейную борьбу благодаря поддержке операторов БПЛА. Без них тоже никуда», — отметил военнослужащий.

По словам Манула, артиллеристы работают круглосуточно. Кроме того, российских бойцов активно поддерживает авиация.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что на западе региона начались бои за несколько населенных пунктов. По его словам, в ходе успешного продвижения, российские войска вплотную подошли к северной окраине населенного пункта Терны.