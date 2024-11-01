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08:53, 1 ноября 2024Бывший СССР

Артиллерист рассказал о продвижении российских военных в Донбассе

РИА Новости: артиллеристы «Запада» поддерживают пехоту, продвигающуюся в Тернах
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: РИА Новости

Артиллеристы 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» поддерживают пехоту, продвигающуюся в направлении Терн в Донбассе, сообщил РИА Новости командир расчета «Гиацинт-Б» с позывным Манул.

Он уточнил, что пехоте удалось занять окраины города. «Работаем по укреплениям противника, а также ведем контрбатарейную борьбу благодаря поддержке операторов БПЛА. Без них тоже никуда», — отметил военнослужащий.

По словам Манула, артиллеристы работают круглосуточно. Кроме того, российских бойцов активно поддерживает авиация.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что на западе региона начались бои за несколько населенных пунктов. По его словам, в ходе успешного продвижения, российские войска вплотную подошли к северной окраине населенного пункта Терны.

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