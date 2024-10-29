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08:35, 29 октября 2024Бывший СССР

В ЛНР начались бои за несколько населенных пунктов

Марочко: в ЛНР начались бои за несколько населенных пунктов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

На западе Луганской народной республики (ЛНР) начались бои за несколько населенных пунктов. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, в ходе успешного продвижения, российские войска вплотную подошли к северной окраине населенного пункта Терны. Также им удалось зайти в Торское. За оба населенных пункта начались боестолкновения. Для противостояния украинским войскам и затруднения обеспечения в данных районах усилились артиллерийские удары и действия Воздушно-космических сил России, в том числе по району Ямполовки.  

Ранее Марочко рассказал о формировании огневого мешка для Вооруженных сил Украины у Стельмаховки. Он указал, что линия фронта между Стельмаховкой и Андреевкой «активизировалась».

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      Илья Таксюр
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