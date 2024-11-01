На Западе заявили о фальшивых протестующих на акциях в Грузии

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что заметил фальшивых протестующих на акциях в Грузии. Об этом он рассказал в посте, опубликованном в социальной сети X.
Боуз опубликовал видео, где он беседует с участниками акции протеста в Тбилиси. Одна группа людей сообщила, что прибыла в Грузию из Европы. «Я задал несколько вопросов фальшивым грузинским протестующим (они прилетели из Италии и спонсируются Евросоюзом и США)», — написал западный журналист.
В частности, Боуз спросил, почему они держат в руках плакат на английском языке, а не на грузинском. Итальянцы ответили, что считают его межнациональным языком.
Также журналист поинтересовался у протестующих, считают ли они проведенные в Грузии выборы честными, на что одна из собеседниц ответила утвердительно. Однако позднее участники акции заявили, что в выборы якобы вмешалась Россия.
«Как вам кажется, кто на самом деле мешает избирательному процессу в Грузии? Это Россия? Решайте сами», — добавил журналист.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что парламентские выборы в стране прошли с беспрецедентным внешним вмешательством. Он пояснил, что речь идет о вмешательстве с помощью финансовых вливаний из-за рубежа.