Экс-сотрудника Генконсульства США в России осудили за сотрудничество с другой страной

В Приморье суд приговорил бывшего сотрудника Генконсульства США во Владивостоке

Приморский краевой суд приговорил к четырем годам и 10 месяцам колонии общего режима бывшего сотрудника Генконсульства США во Владивостоке Роберта Шонова. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы Приморья.

Мужчину также оштрафовали на миллион рублей. Еще у него конфисковали 400 тысяч рублей и электронное устройство, с которого он совершал преступление. Шонова признали виновным по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»).

По версии следствия, Шонов с сентября 2022 года собирал информацию о мобилизации в регионах России, местных проблемах и их влиянии на протестную активность населения в преддверии выборов президента России в 2024 году. Сведения он передавал сотрудникам политического отдела посольства США в Москве, а затем получал за это деньги.

О задержании Шонова оперативниками ФСБ России стало известно минувшей весной. 16 мая ему предъявили обвинение. Мужчина признал свою вину. Он является гражданином России и более 25 лет работал в генконсульстве США во Владивостоке.