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17:03, 1 ноября 2024Силовые структуры

Бывший спортивный тренер развращал воспитанников и получил восемь лет колонии

В Саратове бывший спортивный тренер получил 8 лет за развращение воспитанников
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Суд в Саратове приговорил бывшего спортивного тренера к восьми годам лишения свободы за развращение воспитанников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Саратовской области.

Как установил суд, в период с декабря 2021-го по март 2023 года фигурант работал тренером-преподавателем спортивного образовательного учреждения. Он систематически совершал в отношении своих воспитанников развратные действия. Это стало известно, после того как одна из воспитанниц рассказала о развратных действиях тренера родителям. Они сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.

Мужчина признан виновным по части 3 статьи 135 УК РФ («Совершение развратных действий в отношении двух и более лиц»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима с лишением права заниматься педагогической, воспитательной и трудовой деятельностью в сфере детско-юношеского спорта, образования, воспитания с лицами, не достигшими 18-летнего возраста сроком на восемь лет.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области задержали подозреваемого в педофилии учителя математики из общеобразовательной школы поселка Елизаветино.

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