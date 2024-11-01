Число жертв от падения козырька в Нови-Саде возросло до 14

Число погибших под обрушившимся бетонным козырьком вокзала в Нови-Саде в Сербии увеличилось до 14 человек. Об этом сообщили в Высшей прокуратуре города, передает агентство Tanjun.

Как сообщил президент Александр Вучич, вомесь погибших — граждане Сербии, один — Северной Македонии. Личности еще пяти человек пока не установлены. Сербское правительство объявило 2 ноября днем национального траура.

Ранее сообщалось, что спасатели пытаются извлечь женщину и девочку 14 лет, которые до сих пор находятся под развалинами. Кроме того, известно о 30 раненных в результате происшествия.