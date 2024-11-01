Восемь человек стали жертвами обрушения на вокзале в Сербии

Восемь человек стали жертвами обрушения фасада на вокзале в Нови-Саде

Восемь человек стали жертвами обрушения фасада на вокзале в Нови-Саде в Сербии. Об этом сообщает портал Danas.

«Министр внутренних дел Ивица Дачич сообщил, что из-под развалин на железнодорожном вокзале в Нови-Саде извлечены тела восьми человек, двое находятся в больнице», — передает корреспондент.

Также известно, что спасатели пытаются вытащить женщину и девочку 14 лет, которые до сих пор находятся под развалинами. Кроме того, известно о 30 раненных в результате происшествия.

18 октября в Сербии произошел взрыв на оборонном предприятии «Слобода», в результате которого пострадали пять человек. Также 3 августа взрыв прогремел на оборонном предприятии «Крушик» в городе Валево в Сербии.