В Сербии произошел взрыв на оборонном заводе

В Сербии произошел взрыв на оборонном предприятии, пять человек пострадали

В Сербии произошел взрыв на оборонном предприятии «Слобода», в результате которого пострадали пять человек. Один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает телеканал РТС.

«36-летний мужчина поступил в отделение неотложной помощи Главной больницы Чачака с ожогами лица и шеи и травмой правой руки», — отмечается в материале телеканала.

На данный момент причины возгорания на заводе неизвестны. Пострадавший рабочий находится в реанимации.

3 августа взрыв прогремел на оборонном предприятии «Крушик» в городе Валево в Сербии. Во время взрыва в цеху завода находились около 20 человек, семеро из них пострадали. Ранее это предприятие обвиняли в возможных поставках боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ).