Взрыв прогремел на оборонном заводе в Сербии

На оборонном предприятии «Крушик» в Сербии произошел взрыв

На оборонном предприятии «Крушик» в городе Валево в Сербии прогремел взрыв. Об этом сообщает сербское издание «Вечерне новости».

По информации издания, во время взрыва в цеху завода находились около двадцати человек, семеро из них пострадали. Уточняется, что жизни получивших травмы сотрудников ничто не угрожает. Что именно взорвалось на предприятии, неизвестно.

«Крушик» — одно из крупнейших оборонных предприятий Сербии.

Ранее «Крушик» обвиняли в поставке боеприпасов на украинский рынок. Концерн отвергал обвинения и заявлял, что подобными публикациями предприятию хотят нанести ущерб.