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09:41, 1 ноября 2024Наука и техника

Раскрыта польза диеты без соли

Science Translational Medicine: диета без соли замедляет болезнь почек
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Ученые Научно-исследовательского института Сабана детской больницы Лос-Анджелеса и профессора Вальтера Лонго из Института долголетия Университета Южной Калифорнии обнаружили, что специализированная диета с низким содержанием соли, имитирующая голодание (LS-FMD), может замедлить повреждение почек при хроническом заболевании. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

При хронической болезни почек повреждение и потеря подоцитов — клеток, составляющих фильтрационный барьер в клубочках почек, — приводят к необратимому ухудшению функции почек и развитию терминальной стадии заболевания. Ученые разработали диету, которая способна вызвать перепрограммирование подоцитов, защищая почечные структуры и восстанавливая их функции.

В рамках исследования грызунов с хроническим заболеванием почек кормили диетой LS-FMD, аналогичной рекомендуемому рациону для людей с этим заболеванием. Диетическое вмешательство длилось шесть циклов, каждый из которых оказывал защитное воздействие на почки и помогал восстановить их фильтрационные структуры.

Через четыре и шесть недель после завершения шестого цикла диеты у животных наблюдалось значительное снижение альбумин-креатининового соотношения (ACR) и уровня азота мочевины крови (АМК). Эти показатели указывали на улучшение состояния клубочков и канальцев, что подтверждает защитный эффект LS-FMD по сравнению с обычным питанием.

Диета не только улучшила функциональное состояние почек, но и изменила транскрипционный профиль ключевых структур почек, приближая его к профилю здоровых животных. На молекулярном и клеточном уровнях исследователи заметили, что диета, имитирующая голодание, запускает процессы регенерации подоцитов и восстанавливает фильтрацию при гломерулопатии.

Пилотное исследование на людях с участием 13 пациентов с хронической болезнью почек также показало положительный эффект циклов FMD, включая снижение протеинурии и улучшение эндотелиальной функции. Исследователи планируют продолжить изучение LS-FMD для разработки терапий, способных замедлить прогрессирование хронических заболеваний почек.

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