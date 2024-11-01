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11:23, 1 ноября 2024Силовые структуры

Двое неизвестных с битами напали на российского депутата на улице

В Ангарске двое неизвестных с битами напали на депутата Куранова на улице
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Ангарске двое неизвестных с битами на улице напали на иркутского депутата Александра Куранова. Об этом сообщает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале.

По данным в канале, Куранов рассказал, что он шел по улице к своему подъезду и говорил по телефону. В этот момент сзади к нему подошли двое с битами и несколько раз ударили его по голове. После этого депутат упал. По его словам, злоумышленники все равно продолжили избивать его. Их остановили прохожие. Куранов отмечает, что разглядеть лица нападавших он не успел, однако, он говорит, что это были взрослые, крепкие люди. Он уверен, что это нападение связано с его депутатской деятельностью. В беседе с «РЕН ТВ» он заявил, что считает нападение заказным преступлением.

Сейчас он чувствует себя нормально. После нападения Куранов обратился в полицию.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье неизвестный выстрелил в Шерипа Алихаджиева — помощника депутата Госдумы и генерала Владимира Шаманова.

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