ФСБ уличила россиянина в попытке продать в Белоруссию приборы ночного видения

ФСБ: житель Владимирской области пытался продать в Белоруссию два ПНВ-57

Сотрудники ФСБ уличили жителя Владимирской области в попытке контрабанды продукции военного назначения, которую он собирался продать в Белоруссию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ведомства.

Россиянин 1991 года рождения разместил в интернете объявление о продаже приборов ночного видения ПНВ-57. На его предложение откликнулся покупатель из Белоруссии, который отправил в июне деньги на банковскую карту продавца. Мужчина отнес два ПНВ-57 в службу доставки и отправил посылку получателю. Их перехватили сотрудники ФСБ.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело о покушении на незаконное перемещение через государственную границу России с государствами-членами Евразийского экономического союза продукции военного назначения с целью последующего обогащения.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае сотрудники ФСБ перекрыли канал незаконной поставки военной техники в европейские страны. Местный житель недостоверно задекларировал информацию, чтобы скрыть данные о пересылаемой в международных почтовых отправлениях военной технике. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 60 тысяч рублей.