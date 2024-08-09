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13:07, 9 августа 2024Силовые структуры

ФСБ перекрыла канал незаконной поставки военной техники в Европу

В Пермском крае ФСБ перекрыла канал незаконной поставки военной техники в Европу

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Пермском крае сотрудники ФСБ перекрыли канал незаконной поставки военной техники в европейские страны. Об этом сообщает ТАСС.

В сентябре 2022 года местный житель недостоверно задекларировал информацию, чтобы скрыть данные о пересылаемой в международных почтовых отправлениях военной технике. В результате суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 60 тысяч рублей. Мужчину признали виновным по статье 226.1 УК РФ («Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза либо государственную границу России стратегически важных товаров»).

Ранее в Челябинской области силовики предотвратили контрабанду продукции военного назначения.

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