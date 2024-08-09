В Пермском крае ФСБ перекрыла канал незаконной поставки военной техники в Европу

В Пермском крае сотрудники ФСБ перекрыли канал незаконной поставки военной техники в европейские страны. Об этом сообщает ТАСС.

В сентябре 2022 года местный житель недостоверно задекларировал информацию, чтобы скрыть данные о пересылаемой в международных почтовых отправлениях военной технике. В результате суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 60 тысяч рублей. Мужчину признали виновным по статье 226.1 УК РФ («Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза либо государственную границу России стратегически важных товаров»).

Ранее в Челябинской области силовики предотвратили контрабанду продукции военного назначения.