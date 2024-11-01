ФСБ задержала трех членов российской ОПГ Катайчика в созданной ими нарколаборатории

В Курганской области ФСБ задержала трех членов ОПГ Катайчика в нарколаборатории

В Курганской области ФСБ задержала трех членов курганской организованной преступной группировки (ОПГ) в созданной ими нарколаборатории. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным агентства, в селе Большое Чаусово сотрудниками ФСБ была обнаружена нарколаборатория по производству синтетических наркотиков. На месте были задержаны трое жителей города Кургана, которые также являются членами ОПГ Катайчика. При обыске изъято 1,1 килограмма мефедрона, лабораторное оборудование и химические вещества.

Группировка была создана в 2010 году криминальным авторитетом Алексеем Катайцевым, известным как Катайчик. Основной целью банды было вымогательство и насилие. Участников ОПГ обвиняли в ряде преступлений, включая убийства, похищения и пытки.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в особо крупном размере»).

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