Российские силовики нашли рекордную партию наркотиков

В Ставропольском крае задержали дилеров с рекордными 167 килограммами наркотиков

В Ставропольским крае силовики задержали наркодилеров со 167 килограммами наркотиков, что является рекордом по региону. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

В отношении задержанных дилеров возбуждено уголовное дело по статьям 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») и 231 («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры») УК РФ.

По данным ведомства, оперативники с помощью БПЛА обнаружили наркоплантацию недалеко от фермы в Левокумском округе. Там преступники выращивали каннабис для переработки и сбыта. Операция по обнаружению мест хранения товара и задержанию подозреваемых проходила сразу в нескольких районах. Было изъято 117 кустов конопли. Общий вес готовой продукции составил 167 килограммов.

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