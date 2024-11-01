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20:22, 1 ноября 2024Культура

Художника «Рататуя» и «Суперсемейки» посадили за педофилию и торговлю людьми

Художника Disney Бухалема Бучибу посадили за педофилию и торговлю людьми
Андрей Шеньшаков

Фото: SROOLOVE / Shutterstock / Fotodom

Художника Бухалема Бучибу, который работал над созданием мультфильмов Disney, осудили на 25 лет тюрьмы за педофилию и торговлю людьми. Об этом сообщает Le Figaro.

По информации издания, 59-летний автор анимации мультфильмов «Рататуй» и «Суперсемейка» был причастен к насилию над несколькими сотнями детей от двух до десяти лет. Согласно приговору парижского суда, Бучиба участвовал в изнасилованиях, которые организовывал через даркнет, транслируя происходящее в режиме реального времени на специализированных сайтах.

Преступления он совершал на Филиппинах с 2012 по 2021 год. Художник, согласно материалам дела, самостоятельно пытал детей и приказывал сообщникам особо жестоко обращаться с ними. Также есть информация, что в 2014 году Бухалема судили за насилие над собственной несовершеннолетней падчерицей.

Ранее стало известно, когда состоится суд над рэпером P.DIddy, которого также обвиняют в сексуальных преступлениях и торговле людьми.

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