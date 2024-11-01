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10:51, 1 ноября 2024Бывший СССР

Human Rights Watch раскритиковала закон о запрете УПЦ

Human Rights Watch: действие закона о запрете УПЦ должно быть приостановлено
Юрий Леонов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Действие закона о запрете на Украине канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) должно быть приостановлено. Об этом заявила правозащитная организация Human Rights Watch на своем сайте.

«Закон нарушает право на свободу вероисповедания и настолько широк, что может нарушить права прихожан УПЦ», — подчеркнул директор по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон.

Human Rights Watch раскритиковала закон о запрете УПЦ МП и заявила об обеспокоенности решением властей Украины. Организация призвала Киев пересмотреть закон с учетом соблюдения прав человека после консультаций с Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и Венецианской комиссией при Совете Европы.

Ранее в УПЦ понадеялись на решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу о запрете церкви. УПЦ МП указала на нарушение прав на свободу слова и вероисповедования, а также отметила большое число жалоб в ЕСПЧ.

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