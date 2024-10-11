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16:51, 11 октября 2024Бывший СССР

В УПЦ понадеялись на решение ЕСПЧ по делу о запрете церкви

УПЦ: ЕСПЧ может определить нарушение в деле о запрете церкви на Украине

Фото: Vincent Kessler / Reuters

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) может определить нарушение свободы вероисповедования в деле о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ МП) на Украине. Об этом заявила Волынская епархия УПЦ, сообщение опубликовано на официальном сайте церкви.

В УПЦ сообщили, что ЕСПЧ открыл дело о незаконном запрете церкви на территории Городищенской общины в Волынской области. В епархии понадеялись на решение ЕСПЧ по делу о запрете и указали, что оно является основанием для решения о пересмотре суда Украины.

УПЦ МП указала на нарушение прав на свободу слова и вероисповедования принятием закона о запрете церкви, а также отметила большое число жалоб в ЕСПЧ. «Это свидетельствует о большом доверии к Евросуду на фоне вероятного тотального недоверия к национальному правосудию», — подчеркивается в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала отпиской ответ УВКПЧ по нарушению свободы вероисповедания на Украине. По ее словам, в ведомство поступил ответ верховного комиссара ООН по правам человека (ВКПЧ) Фолькера Тюрка на обращение Москвы.

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      Алевтина Запольская
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