В продаже появился особняк по соседству с летней резиденцией Кеннеди

NYP: исторический особняк рядом с летней резиденцией Кеннеди оценили в $19,8 млн

Историческую усадьбу «Порт Вью» в американском штате Массачусетс выставили на продажу впервые за четверть века. Поместье известно тем, что соседствует с неофициальной летней резиденцией 35-го президента США Джона Кеннеди, напоминает New York Post (NYP).

За шанс прикоснуться к истории Штатов просят 19,8 миллиона долларов (1,9 миллиарда рублей). Особняк располагается на полуострове Кейп-Код в местечке Хайаннис-Порт. В доме поблизости любила проводить лето чета Кеннеди. Во время своего отпуска здесь «любимый президент Америки» катался на яхте и играл в футбол.

Участок раскинулся на 1,2 гектара, сам дом занимает почти 900 квадратных метров. В нем насчитывается 26 комнат, включая восемь спален. Поместье 1914 года постройки подверглось капитальной реконструкции, однако сохранило очарование старины. В усадьбе сохранились балочные потолки, парадная лестница с двумя заходами и французские двери. Также в доме оборудовано шесть каминов. На полу лежит инкрустированный паркет из красного дерева, а из каждой комнаты открывается вид на бухту Нантакет-Саунд. На окрестности можно взглянуть и с «вдовьих площадок» на крыше. Во дворе оборудован бассейн с джакузи, также на участке найдется место для строительства гостевого домика или теннисного корта. Прямо с участка можно выйти на личный 150-метровый пляж.

Ранее в продажу поступил дом, построенный до основания США. Он также экспонируется в Массачусетсе. Жилище британского колониста оценили в 800 тысяч долларов. Постройка датируется 1669 годом.