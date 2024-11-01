Кинолог назвал самые опасные для детей породы собак

Кинолог Винг назвал тибетских мастифов одной из самых опасных собак для детей

Кинолог из США назвал три породы собак, которых, по его мнению, не следует заводить в доме, где есть маленькие дети. Об этом сообщает Daily Star.

Гаррет Винг из штата Флорида 18 лет работал с собаками в правоохранительных органах, а позже начал заниматься их тренировкой в частном порядке. На первое место в списке опасных для детей собак он поставил тибетских мастифов. Кинолог отметил, что они могут достигать роста более 65 сантиметров и весить до 68 килограммов. «Собака способна расправиться со стаей волков. И вы думаете, что вам нужно такое в доме, где есть маленькие дети? Совсем необязательно», — заявил Винг.

На второе место он поместил немецких догов. Специалист объяснил, что эти собаки очень крупные и могут весить более 90 килограммов. Хотя доги и могут быть замечательными питомцами, ради них придется внести слишком много изменений в повседневную жизнь. Он уверен, что такая собака «слишком велика для большинства домов».

Первыми в списке опасных собак Винг назвал итальянскую породу кане-корсо. По мнению кинолога, эти крупные животные, вес которых может достигать 50 килограммов, а рост более 70 сантиметров, слишком опасны для содержания дома. «Эти собаки слишком трудны для 99,9 процента людей. Мы говорим это не только как профессионалы, но и как владельцы кане-корсо. Это настоящие танки, и в вашем районе они точно не нужны», — заявил Винг.

Ранее кинолог из США назвала шесть пород собак, которые она бы не рекомендовала заводить владельцам-новичкам. На первое место в списке худших собак для новичков она поставила австралийских овчарок.