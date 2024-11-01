Россияне раскрыли отношение к комплиментам от лифтов

ГК «Садовое кольцо»: более 76 % россиян хотели бы получать комплименты от лифта

Более 76 процентов россиян не отказались бы от того, чтобы лифт во время поездки делал им комплименты, выяснили аналитиками Серпуховского лифтостроительного завода (входит в ГК «Садовое кольцо»). Результаты исследования оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики выяснили, что россияне с удовольствием предпочли бы более комфортабельные лифты с большим набором опций. 84 процента имеют привычку смотреться в зеркало во время поездки, поэтому 45 процентов опрошенных хотели бы видеть в лифте зеркало во весь рост, а 41,2 процента были бы рады более яркой подсветке, чтобы можно было поправить прическу или макияж.

Помимо зеркал, востребованными также оказались интерактивные элементы: больше половины респондентов были бы рады умной колонке. 62,7 процента хотели бы, чтобы гаджет транслировал прогноз погоды, 35,3 процента предпочли бы слушать в лифте обычные новости, а 11,8 процентов – новости управляющей компании. 17,6 процентов респондентов также интересовала бы ситуация на дорогах, 13,7 процентов – курс валют, а 37,7 процентов готовы были бы перемещаться в лифте, воспринимая развлекательный контент. В тишине предпочитают ездить только 27 процентов опрошенных.

Более 76 процентов опрошенных не отказались бы от того, чтобы лифт во время поездки делал им комплименты. Вернуться в детство и просто покататься на лифте готовы были бы почти 70 процентов опрошенных. 37 процентов из них выбрали причиной веселую атмосферу и приятную музыку. Необычный интерьер и интерактивные элементы способны были бы увлечь еще около трети опрошенных аналитиками Серпуховского лифтостроительного завода

Исследование показало, что две трети респондентов хотели бы, чтобы лифтовая кабина была оборудована ароматизатором воздуха, из них более 40 процентов предпочли бы цитрусовые ароматы, от 20 до 30 процентов проголосовали за цветочные, сладкие и растительные запахи и только 2 процента — за горькие и терпкие.

Почти все участники опроса — более 90 процентов — хотели бы, чтобы лифты в бизнес-центрах были такими же комфортными, как дома.

Также аналитики отметили, что 41,2 процента опрошенных выбрали лифты отечественной сборки, 21,6 процентов предпочли лифты иностранных производителей. При этом 53 процента опрошенных заявили, что в плане безопасности одинаково доверяют как отечественному, так и зарубежному лифтовому оборудованию.

В октябре стало известно, что Минстрой подготовил изменения в Жилищный кодекс, предусматривающие переход к установлению дифференцированного взноса на капремонт в многоквартирных домах в зависимости от наличия лифта. Ранее член комитета по ЖКХ ТПП России Константин Крохин заявил, что такой шаг может привести к повышению ставок, но не принести результатов.