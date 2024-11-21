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12:51, 21 ноября 2024Экономика

Размер взноса за капремонт для замены аварийных лифтов рассчитали

ФРТ заявил о необходимости увеличить взнос за капремонт для домов с лифтами
Александра Качан (Редактор)

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

В России необходимо увеличить размер взноса за капремонт для домов с лифтами, чтобы решить проблему с нехваткой средств на замену аварийных подъемных устройств. Об этом заявил гендиректор Фонда развития территорий (ФРТ) Ильшат Шагиахметов, передает РИА Новости.

Шагиахметов отметил, что в общей сложности в многоквартирных домах страны установлено около 570 тысяч лифтов. К 15 февраля 2025 года в замене будут нуждаться 11 процентов, или 64 тысячи лифтов. Если исходить из среднего срока эксплуатации лифта в 25 лет, в среднем ежегодно к числу устройств на замены будет прибавляться по 10-15 тысяч единиц.

При этом в стоимости работ по долгосрочным региональным программам капремонта стоимость замены лифтов составляет 10 процентов. На самом деле на эту цель тратится 20 процентов фондов. Согласно расчетам ФРТ, для решения проблемы взнос за капремонт нужно увеличить в среднем на 5,6 рубля.

В октябре стало известно, что Минстрой подготовил изменения в Жилищный кодекс, предусматривающие переход к установлению дифференцированного взноса на капремонт в многоквартирных домах в зависимости от наличия лифта. Ранее член комитета по ЖКХ ТПП России Константин Крохин заявил, что такой шаг может привести к повышению ставок, но не принести результатов.

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