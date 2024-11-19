Новый подход к оплате капремонта в России назвали вредным

Эксперт по ЖКХ Крохин назвал вредной идею о дифференциации взносов на капремонт

Предложенная Минстроем идея о дифференциации взносов на капремонт может привести к повышению ставок, но не принести результатов. Вредным новый подход к оплате коммунальных услуг назвал глава Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП России Константин Крохин в беседе с «360.ru».

Эксперт напомнил, что ведомство предлагает сделать взносы собственников на капремонт неодинаковыми: жители домов с лифтами будут платить больше тех, у кого в доме лифта нет. Крохин считает, что любые изменения в системе начисления платы за ЖКУ нужно рассматривать комплексно, но Минстрой от такого подхода отказался. «Он, по сути, игнорирует мнение депутатов Госдумы, в частности комитета по строительству и ЖКХ, которые давали свою дорожную карту», — заявил специалист.

Из-за неправильного планирования размера взносов и управления домами возникает дефицит средств в общем котле. По словам Крохина, еще 10 лет назад было известно, что в 2025 году в стране потребуется заменить или отремонтировать около 79 тысяч лифтов. «Несмотря на это, когда появился в 2015-м взнос на капремонт, нужные работы в региональных программах, которые курировал Минстрой, запланированы не были», — подчеркнул специалист.

При дифференциации взносов может возникнуть еще одна проблема — перекидывание средств с одного дома на другой. Тогда не будет никакой гарантии, что деньги людей из домов без лифтов не будут перетекать на ремонт тех домов, где подъемное оборудование вышло из строя и нуждается в срочном техобслуживании.

«Все понимают, что это приведет к повышению ставок. Но никто не гарантирует, что через 10 лет у вас поменяют лифт. Это вредная инициатива, Минстрою надо спуститься с небес на землю», — заключил Крохин.

Ранее эксперт назвал ситуацию с лифтами в стране «критической». В России совершенно не готовы к массовой замене лифтов: нет ни денег на такое дорогостоящее мероприятие, ни новых кабин, заявил специалист.