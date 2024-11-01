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04:25, 1 ноября 2024Из жизни

Король Великобритании восхитился православием

Король Великобритании Карл III: православие не испорчено политкорректностью
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Jane Barlow / Pool / Reuters

Король Великобритании Карл III назвал православие единственной ветвью христианства, которая не испорчена политкорректностью. Он отметил это будучи наследником престола в 1998 году в письме к своему другу дизайнеру Дадли Поплаку, пишет газета The Telegraph.

«Лично я чем старше становлюсь, тем больше тянусь к великим, вечным традициям православной церкви. Это единственные традиции, которые не были испорчены отвратительной политкорректностью», — восхитился он.

Как сообщает The Telegraph, данное письмо было выставлено на торги аукционным домом Lay's в английском городе Пензанс. В общей сложности с молотка ушли шесть связанных с королевской семьей писем Поплака за 1,7 тысячи фунтов.

Ранее стало известно, что король Великобритании Карл III начал отказываться от еды из-за борьбы с раком. Утверждается, что 78-летний король изменил свой рацион питания после новости о раке.

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