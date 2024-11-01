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15:21, 1 ноября 2024Экономика

Курьер мошенников приехал за деньгами россиянки и остался у нее жить

Курьер мошенников приехал за деньгами жительницы Читы и остался у нее жить
Александра Качан (Редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

В Чите курьер мошенников приехал к женщине за деньгами с продажи квартиры и остался у нее жить. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на слова замначальника полиции по оперативной работе УМВД России по Забайкальскому краю Евгения Курмакаева.

Телефонные аферисты убедили женщину, что ее квартиру пытаются продать по доверенности. Чтобы помешать мошенникам, ей предложили продать жилье самостоятельно. «Курьер приехал и прожил у бабушки два дня, ждал, пока она получит деньги за квартиру, забрал их и уехал», — рассказал Курмакаев.

Полиция задержала афериста в другом регионе — он совершал подобные преступления по всей стране. Правоохранители изъяли часть денег, которую курьер оставил себе, а также наложили арест на его транспорт и недвижимость. Однако вернуть проданную квартиру обманутая россиянка не смогла.

Ранее пенсионер из Москвы лишился квартиры из-за соседа. Мошенник переоформил жилье на своего сообщника без ведома собственника.

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