Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:38, 28 октября 2024Экономика

Сосед лишил пенсионера из Москвы жилья

В Москве сосед захотел забрать квартиру пенсионера и переоформил ее на сообщника

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пенсионер из Москвы лишился квартиры из-за соседа, который без его ведома переоформил жилье на своего сообщника. Об этом сообщает «МВД Медиа».

67-летний россиянин обратился в полицию, заявив, что уже несколько месяцев получает квитанции за коммунальные платежи, на которых собственником указан незнакомый человек. При этом житель столицы не совершал сделок с недвижимостью.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось выяснить, что квартиру москвича захотел присвоить его сосед. Мошенник привлек к делу приятеля, который по фальшивому паспорту переоформил объект на себя. Мошенники планировали выселить пенсионера через суд.

Против аферистов было возбуждено уголовное дело. В полиции подчеркнули, что жилищные и имущественные права потерпевшего будут восстановлены.

Ранее в Минусинске Красноярского края мошенники отняли квартиры у четырех сирот.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      «Значительная эскалация». В НАТО утверждают, что войска Северной Кореи уже развернуты в Курской области

      Доктор Мясников развеял распространенный миф о диабете

      Соседи разозлились на Сергея Зверева из-за каблуков

      Первый российско-китайский спутник запустят в ноябре

      КХЛ показала видео общения Ротенберга с судьями на повышенных тонах

      В Санкт-Петербурге передумали строить дома бизнес-класса

      Второе облако плазмы после вспышки на Солнце достигло Земли. Чем это грозит людям?

      Бывшая жена Моргенштерна неожиданно сменила имидж

      ФСО проведет плановые трехдневные учения

      Иран запретил импорт телефонов Motorola из-за взрывов в Ливане

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше