Сосед лишил пенсионера из Москвы жилья

В Москве сосед захотел забрать квартиру пенсионера и переоформил ее на сообщника

Пенсионер из Москвы лишился квартиры из-за соседа, который без его ведома переоформил жилье на своего сообщника. Об этом сообщает «МВД Медиа».

67-летний россиянин обратился в полицию, заявив, что уже несколько месяцев получает квитанции за коммунальные платежи, на которых собственником указан незнакомый человек. При этом житель столицы не совершал сделок с недвижимостью.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось выяснить, что квартиру москвича захотел присвоить его сосед. Мошенник привлек к делу приятеля, который по фальшивому паспорту переоформил объект на себя. Мошенники планировали выселить пенсионера через суд.

Против аферистов было возбуждено уголовное дело. В полиции подчеркнули, что жилищные и имущественные права потерпевшего будут восстановлены.

Ранее в Минусинске Красноярского края мошенники отняли квартиры у четырех сирот.