Москвичей предупредили о снеге и гололеде

Синоптик Позднякова: 2 ноября в Москве ожидаются снег и гололед

В субботу, 2 ноября, в Москве выпадет снег, а на дорогах образуется гололед. Об этом предупредила жителей столицы ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, пишет RT.

В первые дни ноября за погоду в Москве будет отвечать глубокий многоцентровой атлантический циклон. Температура воздуха предстоящей ночью будет достигать минус 1 — плюс 1 градуса Цельсия. При этом ожидается сильный ветер, который подморозит выпавшие осадки. Днем столбики термометров покажут минус 1 — плюс 2 градуса Цельсия.

Позднякова призвала не поменявших резину автолюбителей не выезжать за город в ближайшие дни. «То, что касается праздничных дней, — к сожалению, эта ложбина долго у нас будет здесь гостить, поэтому температура в ночные часы останется отрицательной, со снежком», — заключила синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал, что 4 ноября в Москве может установиться временный снежный покров.