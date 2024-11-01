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17:54, 1 ноября 2024Экономика

Москвичей предупредили о снеге и гололеде

Синоптик Позднякова: 2 ноября в Москве ожидаются снег и гололед
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В субботу, 2 ноября, в Москве выпадет снег, а на дорогах образуется гололед. Об этом предупредила жителей столицы ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, пишет RT.

В первые дни ноября за погоду в Москве будет отвечать глубокий многоцентровой атлантический циклон. Температура воздуха предстоящей ночью будет достигать минус 1 — плюс 1 градуса Цельсия. При этом ожидается сильный ветер, который подморозит выпавшие осадки. Днем столбики термометров покажут минус 1 — плюс 2 градуса Цельсия.

Позднякова призвала не поменявших резину автолюбителей не выезжать за город в ближайшие дни. «То, что касается праздничных дней, — к сожалению, эта ложбина долго у нас будет здесь гостить, поэтому температура в ночные часы останется отрицательной, со снежком», — заключила синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал, что 4 ноября в Москве может установиться временный снежный покров.

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