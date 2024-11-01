Москвичам назвали дату образования снежного покрова

Синоптик Вильфанд: временный снежный покров в Москве установится 4 ноября

Временный снежный покров в Москве установится в понедельник, 4 ноября. Такую дату назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет «Интерфакс».

В самом начале месяца столицу накроет циклон атлантического происхождения, что спровоцирует резкое изменение погоды — ожидаются сильные дожди и ветер с порывами 16-21 метр в секунду. В ночь на 2 ноября и днем в субботу похолодает до минус 2 — плюс 3 градусов. Выпадет дождь и мокрый снег — на дорогах может возникнуть гололедица, предупредил синоптик.

В воскресенье, 3 ноября, ночные температуры в столице будут отрицательными — от минус 3 до минус 1 градуса. Помимо этого, ожидается ветер со скоростью 15 метров в секунду и небольшой снег. «4 ноября снег будет более интенсивный. В связи с понижением температуры (0 — минус 5 градусов) и вполне интенсивным снегом ]ожидается] установление временного снежного покрова», — рассказал Вильфанд.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам пасмурный, слякотный и ветреный ноябрь. По словам синоптика, в столице выпадет осадков на 10-30 процентов больше нормы. На большей части территории России заключительный месяц осени, несмотря на холодный старт, будет относительно теплым и влажным, отметил синоптик.

