Москвичам пообещали слякотный ноябрь

Синоптик Тишковец: в Москве ожидается пасмурный ноябрь

Ноябрь в Москве ожидается довольно пасмурным, слякотным и ветреным, но относительно теплым. Об этом рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в столице выпадет осадков на 10-30 процентов больше нормы. На большей части территории России заключительный месяц осени, несмотря на холодный старт, будет относительно теплым и влажным. В Центральной Сибири температура воздуха будет на пять-семь градусов выше нормы.

В южных российских регионах ноябрь будет холодным, со среднемесячной температурой на один-три градуса ниже нормы и недостатком осадков на 20-40 процентов.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин спрогнозировал кратковременное потепление в столице в пятницу, 1 ноября. Столбики термометров поднимутся до плюс 8-10 градусов, но уже ночью резко опустятся до минус одного градуса.