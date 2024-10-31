Москву ожидает всплеск тепла

Синоптик Ильин: 1 ноября в Москве прогнозируется кратковременный всплеск тепла

В пятницу, 1 ноября, в столице прогнозируется всплеск тепла. Об этом в разговоре с телеканалом «Москва 24» заявил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Потепление при этом будет кратковременным. По данным метеоролога, столбики термометров в пятницу поднимутся до плюс 8-10 градусов, но уже ночью резко опустятся до минус 1 градуса. К утру 2-го числа на улицах образуется гололед, предупреждает Ильин. Днем в субботу температура составит от нуля до плюс 2 градусов.

Ожидается снег. Ветер будет плотным, с порывами до 15-20 метров в секунду, что, по словам специалиста, только усугубит снегопад. За эти два дня выпадет около 10 миллиметров осадков. «Такой период принято называть началом метеорологической зимы», — отметил Ильин.

В ночь на воскресенье, 3 ноября, воздух остынет до минус 4 градусов. Дневная погода также не обрадуют москвичей — температура останется ниже нуля. Такие показатели сохранятся и в понедельник, возможен небольшой снег. Столбики термометров задержатся на нулевой отметке вплоть до 7 ноября. По ночам может холодать до минус 5 градусов.

Ранее Ильин рассказал, когда в мегаполисе образуется снежный покров. По его словам, он сформируется в понедельник, 4 ноября.