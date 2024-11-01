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20:57, 1 ноября 2024Культура

«Мстители» призвали голосовать за Камалу Харрис

Звезды фильма «Мстители» поддержали Камалу Харрис на выборах президента США
Андрей Шеньшаков

Фото: Paul Citone / Globallookpress.com

Главные актеры культового супергеройского фильма студии Marvel «Мстители» призвали голосовать за Камалу Харрис на выборах президента США. Ролик опубликовал актер Марк Руффало на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Среди тех, кто снялся в агитационном ролике в поддержку демократов, оказались Роберт Дауни-младший, Скарлетт Йоханссон, Крис Эванс, Марк Руффало и другие. Звезды записали видео, в котором рассказали, почему важно поддержать демократию.

Также они в шутливой форме пытались придумать слоган для Харрис. Актриса Данай Гурира, звезда фильма «Черная пантера», переиначила известную фразу из картины, предложив свой вариант: «Камала навсегда!» (в оригинале звучало «Ваканда навсегда»).

«Важно нам всем вместе собраться и добиться успеха на этих выборах», — добавила она под одобрительные возгласы партнеров по проекту.

Ранее стало известно, что певица Бейонсе разрешила Камале Харрис использовать свой хит на выборах президента США.

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