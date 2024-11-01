Главные актеры культового супергеройского фильма студии Marvel «Мстители» призвали голосовать за Камалу Харрис на выборах президента США. Ролик опубликовал актер Марк Руффало на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).
Среди тех, кто снялся в агитационном ролике в поддержку демократов, оказались Роберт Дауни-младший, Скарлетт Йоханссон, Крис Эванс, Марк Руффало и другие. Звезды записали видео, в котором рассказали, почему важно поддержать демократию.
Также они в шутливой форме пытались придумать слоган для Харрис. Актриса Данай Гурира, звезда фильма «Черная пантера», переиначила известную фразу из картины, предложив свой вариант: «Камала навсегда!» (в оригинале звучало «Ваканда навсегда»).
«Важно нам всем вместе собраться и добиться успеха на этих выборах», — добавила она под одобрительные возгласы партнеров по проекту.
Ранее стало известно, что певица Бейонсе разрешила Камале Харрис использовать свой хит на выборах президента США.