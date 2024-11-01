Звезды фильма «Мстители» поддержали Камалу Харрис на выборах президента США

Главные актеры культового супергеройского фильма студии Marvel «Мстители» призвали голосовать за Камалу Харрис на выборах президента США. Ролик опубликовал актер Марк Руффало на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Среди тех, кто снялся в агитационном ролике в поддержку демократов, оказались Роберт Дауни-младший, Скарлетт Йоханссон, Крис Эванс, Марк Руффало и другие. Звезды записали видео, в котором рассказали, почему важно поддержать демократию.

Также они в шутливой форме пытались придумать слоган для Харрис. Актриса Данай Гурира, звезда фильма «Черная пантера», переиначила известную фразу из картины, предложив свой вариант: «Камала навсегда!» (в оригинале звучало «Ваканда навсегда»).

«Важно нам всем вместе собраться и добиться успеха на этих выборах», — добавила она под одобрительные возгласы партнеров по проекту.

Ранее стало известно, что певица Бейонсе разрешила Камале Харрис использовать свой хит на выборах президента США.