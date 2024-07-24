Бейонсе разрешила Камале Харрис идти на выборы под свою песню

Бейонсе разрешила Камале Харрис использовать свою песню на президентских выборах

Вице-президент США Камала Харрис будет использовать в предвыборной гонке песню Freedom певицы Бейонсе. Об этом сообщает CNN.

По информации издания, кандидат на пост президента США, сменившая в этой роли действующего главу Белого дома Джо Байдена, во время недавнего съезда партии вошла в предвыборный штаб именно под эту композицию. При этом сообщается, что Бейонсе разрешила Харрис использовать свою песню в рамках президентской кампании, выступив в ее поддержку.

Известно, что Камала Харрис — поклонница творчества американской певицы. Тогда как сама Бейонсе пока не заявляла о поддержке вице-президента США на предстоящих выборах.