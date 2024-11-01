На оборудовании реактора ЗАЭС устранили микротрещину

Директор ЗАЭС: микротрещину на оборудовании реактора устранили

Микротрещина на оборудовании реактора Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) устранена. Об этом сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук, передает ТАСС.

Он отметил, что выхода радиоактивных веществ не было. Черничук подчеркнул, что ничего экстраординарного не произошло, а персонал станции знает, что делать с микротрещиной на трубопроводе. В настоящее время производится контроль, затем будет подтверждена плотность оборудования, после чего оно будет введено в работу.

Вечером 31 октября Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что на одном из реакторов ЗАЭС зафиксировали утечку воды в системе поддержки насоса теплоносителя реактора. Для проведения ремонтных работ нужно было снизить давление в первом контуре до атмосферного уровня.