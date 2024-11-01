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15:45, 1 ноября 2024Бывший СССР

На Украине арестовали требовавших тысячи долларов за установление инвалидности чиновников

На Украине арестованы чиновники, требовавшие тысячи долларов за инвалидность
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Rene Traut / Imago / Globallookpress.com

Разоблачены врач и военнослужащий, которые требовали с ветерана боевых действий пять тысяч долларов за установление ему третьей группы инвалидности. Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины в своем Telegram-канале.

Сообщается, что в дальнейшем госслужащие должны были изготовить ветерану необходимые медицинские документы для назначения второй группы инвалидности пожизненно. В случае отказа бывшего военного давать взятку ему грозились аннулировать уже назначенную группу инвалидности.

В ходе следствия установлено, что военнослужащий в 2023 году самовольно покинул воинскую часть и сейчас незаконно находится за ее пределами. Обстоятельства совершения им преступления будут исследованы во время досудебного расследования. В ходе обыска по месту жительства у врача изъяли денежные средства в размере 46 тысяч гривен, почти 87 тысяч долларов и около 4,5 тысячи евро, а также черновые записи и печати медицинских учреждений города Киева.

Ранее стало известно, что на Украине из почти семи тысяч осужденных чиновников только 27 попали в тюрьму. Сообщается, что коррупционеры отделались штрафами.

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