На Украине назвали «прекрасной» смерть на войне

Украинцев призвали отправляться на фронт, а не умирать от старости

Основатель партии «Братство» (организация запрещена в России) Дмитрий Корчинский (внесен в реестр террористов и экстремистов) заявил, что умереть на войне для украинцев это «прекрасно», в отличие от смерти в пожилом возрасте. Его слова передает издание «Страна.ua».

«За что цепляются эти люди? За бессмысленность собственного существования, за свою наркотическую жизнь, за глупости», — заявил Корчинский.

По его словам, вместо глубокой старости украинцы могут получить «большое приключение».

Ранее он заявлял, что если Украина окажется на грани уничтожения, то возраст мобилизации можно будет снизить до 14 лет. Он выразил уверенность, что человек может быть солдатом, если он способен держать оружие в руках, и привел в пример конфликты в центральноафриканских странах.