Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:03, 1 ноября 2024Бывший СССР

На Украине поезд ушел без вагона с 40 пассажирами

Во Львове к ночному поезду забыли прикрепить вагон с 40 пассажирами
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Говорит большой Львов»

Во Львове железнодорожники забыли прикрепить к ночному поезду в Киев вагон с 40 пассажирами. Об этом сообщил Telegram-канал «Говорит большой Львов».

Одна из пассажирок забытого вагона записала видео, в котором рассказала о произошедшем. По ее словам, после посадки пассажиры ночного поезда, следующего в Киев, заметили, что рейс якобы задерживается. После этого к ним пришел начальник поезда. Он признался, что поезд ушел по расписанию, но про их вагон забыли.

Дальнейшая судьба брошенных на вокзале людей неизвестна.

Ранее на Украине начались задержки поездов из-за перебоев электроэнергии. Составы задерживаются на разное время — от 30 до 60 минут. Как сообщается, будут задействованы резервные тепловозы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Предвыборная горячка». В Кремле ответили на заявление Трампа об уничтожении «Северного потока-2»

      Российские туристы застряли в аэропорту ОАЭ на сутки

      Публициста Архангельского и журналиста Горбачева внесли в реестр иноагентов

      Полковники ФСБ взяли 20 миллионов рублей за покровительство римско-католической церкви

      Состоялась жеребьевка 1/4 финала Пути регионов Кубка России

      Бывший спортивный тренер развращал воспитанников и получил восемь лет колонии

      На Украине поезд ушел без вагона с 40 пассажирами

      В США заявили о желании Вашингтона передать Украине как можно больше денег

      В России заметили двух прогуливающихся по трассе тигрят

      В России «линию Суровикина» из необычных «зубов дракона» сняли на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше