На Украине поезд ушел без вагона с 40 пассажирами

Во Львове к ночному поезду забыли прикрепить вагон с 40 пассажирами

Во Львове железнодорожники забыли прикрепить к ночному поезду в Киев вагон с 40 пассажирами. Об этом сообщил Telegram-канал «Говорит большой Львов».

Одна из пассажирок забытого вагона записала видео, в котором рассказала о произошедшем. По ее словам, после посадки пассажиры ночного поезда, следующего в Киев, заметили, что рейс якобы задерживается. После этого к ним пришел начальник поезда. Он признался, что поезд ушел по расписанию, но про их вагон забыли.

Дальнейшая судьба брошенных на вокзале людей неизвестна.

Ранее на Украине начались задержки поездов из-за перебоев электроэнергии. Составы задерживаются на разное время — от 30 до 60 минут. Как сообщается, будут задействованы резервные тепловозы.