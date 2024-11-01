На Украине уволили главного инспектора Минобороны

«Украинская правда»: главного инспектора Минобороны Украины Воронченко уволили

Бывшего командующего Военно-морскими силами страны Игоря Воронченко уволили с поста главного инспектора министерства обороны Украины. Об этом сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на представителей Минобороны республики.

Отмечается, что инспектора уволили 31 октября. В настоящее время он зачислен в распоряжение министра обороны. При этом причину увольнения Воронченко в оборонном ведомстве не назвали.

«Воронченко уволен с должности 31 октября 2024 года и зачислен в распоряжение министра обороны. Мотивов отставки в Министерстве обороны Украины не уточнили», — отметили журналисты «Украинской правды».

В сентябре депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая уже сообщала об увольнении Воронченко. По ее словам, министр обороны страны Рустем Умеров уволил инспектора после доклада на ставке о катастрофической ситуации с подготовкой в учебных центрах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тогда данная информация не нашла официального подтверждения.